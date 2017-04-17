В Николаеве пьяный маршрутчик устроил ДТП и убежал

Во время дневного патрулирования Корабельного района Николаева инспекторы получили сообщение о том, что на территории стоянки водитель маршрутного такси столкнулся с другим автомобилем, после чего быстро скрылся с места совершения ДТП. Об этом сообщает патрульная полиция Николаева.

Получив приметы правонарушителя и его автомобиля, стражи порядка начали его поиски, и вскоре на улице Новостроительная, остановили Руту 25, которая была похожа на разыскиваемую.

Как сообщают "Новости N", во время общения с 52-летним водителем патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. В дальнейшем на него патрульные составили админматериалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершение ДТП и оставление места ДТП.