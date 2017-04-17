В Киеве массовая драка закончилась поножовщиной: трое раненых

В Киеве в районе супермаркета «Ашан», что на улице Большая Окружная, вчера вечером, 16 апреля, произошла массовая потасовка. Пишет «Обозреватель».

Группа молодых людей по неизвестной причине начала решать конфликт «на кулаках», потом в ход пошло холодное оружие. В результате инцидента было госпитализировано трое участников конфликта.

18-летний юноша получил ранение лица, 22-летний участник инцидента был доставлен в медучреждение с проникающей колото-резаной раной в области груди. Ещё один участник конфликта, 26-летниго киевлянин, ранен в шею. Обстоятельства и подробности произошедшего не разглашаются, ведётся следствие.