На Николаевщине нашлись пропавшие воспитанники интерната

Новоодесского правоохранители нашли без вести пропавших подростков и вернули их в интернат. По словам «беглецов», они ушли погулять. Об этом интернет-изданию «Мой город» сообщили в пресс-службе полиции.

Около 16:30 14 апреля в Новоодесский отдел полиции поступило сообщение о том, что утром того же дня из школы-интерната, расположенной в одном из сел района, ушли в неизвестном направлении двое воспитанников: ученики 7 и 9 класса.

Правоохранители, предоставив ориентировки в подразделения полиции Николаевской области, начали поиски.

На следующий день поступила информация, что «путешественников» якобы видели на территории Витовского района. К указанному месту выехали сотрудники полиции района, которые нашли подростков, когда те уже покинули населенный пункт и направились дальше.

Полицейские Новоодесского района, забрав беглецов у своих коллег, отвезли их в школу-интернат.

«По словам несовершеннолетних, у них не было конкретной цели «бегства» — они просто решили погулять. Выяснилось, что, проведя ночь в поле, ребята побродили день по Николаеву, а потом решили просто идти дальше, особо не определяясь с направлением», — сообщили в полиции.

Сотрудники Новоодесского отдела полиции готовят представление в Управление образования облгосадминистрации относительно несвоевременного сообщения в полицию об исчезновении воспитанников учебного заведения и решается вопрос о составления административного протокола по признакам ст.184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

Это влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.