08.04.17 09:381310
Вчера Николаевские патрульные задержали мужчину с коноплей
|17.04.17 14:10
|151
|0
Вчера, во время патрулирования Заводского района Николаева, инспекторы заметили на улице Лескова неизвестного, который при их появлении начал прятаться. Об этом сообщает патрульная полиция Николаева.
Вчера, во время патрулирования Заводского района Николаева, инспекторы заметили на улице Лескова неизвестного, который при их появлении начал прятаться. Об этом сообщает патрульная полиция Николаева.
Во время общения со стражами порядка 30-летний мужчина рассказал, что начал прятаться, потому что имел при себе наркотическое вещество.
На место происшествия патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции. В дальнейшем у подозреваемого действительно обнаружили сверток с растительным веществом с характерным запахом конопли.