В Львове ребенок чудом остался жив после падения с пятого этажа Вчера светлый праздник Пасхи для одной из семей во Львове омрачился трагическим случаем. Так, 16 апреля семилетний ребенок из-за неосторожности выпал через открытое окно на пятом этаже жилого дома. Инцидент произошел на улице Липинского, передает varta1. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Состояние ребенка стабильное. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама