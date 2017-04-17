Продолжение истории в Иванково, где трое подростков изнасиловали мальчика инвалида

17.04.17 14:28Сколько просмотров этой статьи149Сколько комментариев этой статьи0

Под Киевом были арестованы трое школьников, которым вменяют в вину «пытки», «хулиганство» и «Насильственное удовлетворение половой страсти неприродным способом». Трое подростков арестованы по подозрению в издевательствах над 10-летним жителем ПГТ Иванково. Пишет «Сегодня».

Установлено, что мальчика с особенными потребностями поймали трое парней 15, 15 и 13 лет, после чего завели в глухое место, где всячески издевались над ребёнком.

В данный момент собрано множество улик, которые подтверждают вину подростков. Степень тяжести телесных повреждений должна установить судебно-медицинская экспертиза, однако малолетним преступника уже сообщено о подозрении, - рассказали в прокуратуре Киевской области.

В субботу в отношении двоих фигурантов была избрана мера пресечения – подростки взяты под стражу без возможности внесения залога. Им светит до 15 лет заключения по совокупности преступлений. Губернатор области Александр Горгант также прокомментировал этот резонансный инцидент.

Он сообщил, то будет проведено служебное расследование по факту бездеятельности главы Иванковской райадминистрации. «Служебное расследование начато также относительно сотрудников полиции, ведь еще до вчерашнего утра (14 апреля – Авт.) злоумышленники не считались подозреваемыми и не были допрошены.

Однозначно, тяжесть этого преступления хотели скрыть и от меня и от общественности" , – написал он на своей странице в Facebook. О начале этой истории МК.МК.UA рассказывали в материале: На Киевщине подростки жестоко изнасиловали мальчика.

Похожие новости

27.07.15 12:52День выборов на 205 округе: "Roshen" против "Привата

12.02.15 09:53Порошенко заявил, что "пока никаких хороших новостей" с переговоров нет

01.03.14 10:15В Николаеве все под контролем

14.02.10 21:23КИУ допускает отмену местных выборов 30 мая

27.10.08 16:11Позвоните в налоговую

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326480

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика