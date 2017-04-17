Продолжение истории в Иванково, где трое подростков изнасиловали мальчика инвалида

Под Киевом были арестованы трое школьников, которым вменяют в вину «пытки», «хулиганство» и «Насильственное удовлетворение половой страсти неприродным способом». Трое подростков арестованы по подозрению в издевательствах над 10-летним жителем ПГТ Иванково. Пишет «Сегодня».

Установлено, что мальчика с особенными потребностями поймали трое парней 15, 15 и 13 лет, после чего завели в глухое место, где всячески издевались над ребёнком.

В данный момент собрано множество улик, которые подтверждают вину подростков. Степень тяжести телесных повреждений должна установить судебно-медицинская экспертиза, однако малолетним преступника уже сообщено о подозрении, - рассказали в прокуратуре Киевской области.

В субботу в отношении двоих фигурантов была избрана мера пресечения – подростки взяты под стражу без возможности внесения залога. Им светит до 15 лет заключения по совокупности преступлений. Губернатор области Александр Горгант также прокомментировал этот резонансный инцидент.

Он сообщил, то будет проведено служебное расследование по факту бездеятельности главы Иванковской райадминистрации. «Служебное расследование начато также относительно сотрудников полиции, ведь еще до вчерашнего утра (14 апреля – Авт.) злоумышленники не считались подозреваемыми и не были допрошены.

Однозначно, тяжесть этого преступления хотели скрыть и от меня и от общественности" , – написал он на своей странице в Facebook. О начале этой истории МК.МК.UA рассказывали в материале: На Киевщине подростки жестоко изнасиловали мальчика.