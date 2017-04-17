Страшное ДТП на Николаевщине: автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, есть пострадавшие

В ночь с субботы на воскресенье, 15 апреля, недалеко от г. Баштанка по трассе Н-11 «Днепр-Николаев» произошла авария.

Об этом 0512 сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

В автомобиле "ВАЗ-2110" находились три человека. Водитель во время движения не справился с управлением, съехал в кювет и автомобиль перевернулся. Пассажиры и водитель оказались "в заложниках" транспортного средства и не смогли выбраться. На место происшествия приехали спасатели, которые сразу отключили аккумуляторную батарею и с помощью КНР-70 (комбинированные ножницы ручные) деблокировали водителя и пассажира с истерзанной машины. В результате ДТП погиб 32-летний пассажир, водителя и другого пассажира направили в Баштанскую центральную районную больницу в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.