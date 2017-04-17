В Николаеве на светофоре Toyota врезалась в ВАЗ

В понедельник, 17 апреля, в Николаеве на перекрестке Большой Морской и Никольской произошло ДТП с участием ВАЗ 2107 и Toyota Camry.

Как сообщили Podrobnosti.mk.ua очевидцы, автомобили двигались по направлению от Варваровского моста. ДТП произошло на светофоре возле гостиницы «Астория», где Toyota Camry «въехала» сзади в ВАЗ 2107.

В результате столкновения, автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. На перекрестке затруднено движение транспорта.