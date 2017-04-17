08.04.17 09:381310
В Николаеве на светофоре Toyota врезалась в ВАЗ
|17.04.17 17:34
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В понедельник, 17 апреля, в Николаеве на перекрестке Большой Морской и Никольской произошло ДТП с участием ВАЗ 2107 и Toyota Camry.
В понедельник, 17 апреля, в Николаеве на перекрестке Большой Морской и Никольской произошло ДТП с участием ВАЗ 2107 и Toyota Camry.
Как сообщили Podrobnosti.mk.ua очевидцы, автомобили двигались по направлению от Варваровского моста. ДТП произошло на светофоре возле гостиницы «Астория», где Toyota Camry «въехала» сзади в ВАЗ 2107.
В результате столкновения, автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. На перекрестке затруднено движение транспорта.