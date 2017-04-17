«Синий кит» появился в Бразилии

Газета Folha de São Paulo сообщила, что правоохранительные органы Бразилии расследуют несколько случаев самоубийств подростков и молодых людей, связанных с игрой «Синий кит» и так называемыми «группами смерти».

Издание пишет, что уголовные дела были открыты как минимум в трех штатах Бразилии после того, как подростки и молодые люди наносили себе увечья или расставались с жизнью под влиянием полученных в интернете заданий.

Так, например, в штате Мату-Гроссу в центральной части южноамериканской страны полиция, изучала обстоятельства самоубийства 16-летней девочки, когда обнаружила ее записи о правилах этой игры. Девочке предлагалось выполнить в строгой последовательности следующие действия: обнять родителей, попросить прощения и расстаться с жизнью. Кроме того, выяснилось, что незадолго до смерти у девочки на руках и ногах появились порезы.

В штате Минас-Жерайс правоохранительные органы расследуют гибель 19-летнего юноши, который увлекался игрой «Синий кит». По словам матери погибшего, ее сын получал такие задания, как сфотографироваться в кинотеатре во время показа фильма ужасов, подняться на крышу высотного знания или нанести на руку рисунок в виде кита лезвием бритвы. Как выяснили полицейские Минас-Жерайс, погибший состоял в интернет-сообществе, возраст участников которого от 10 до 20 лет. Все они проживуают в разных регионах Бразилии, но объединены интересом к игре.

В штате Параиба открыто уже третье уголовное дело, касающееся «Синего кита». По предварительным данным, учащиеся средней школы города Жоау-Пессоа наносили себе увечья в соответствии с заданиями, полученными в интернете.

Издание обратилось к родителям подростков с призывом уделять как можно больше внимания своим детям и обращаться в полицию при получении любой информации об игре «Синий кит».

Следует уточнить, что в Бразилии подстрекательство к самоубийству наказывается тюремным заключением сроком от 2 до 6 лет.

В газете отмечается, что виртуальная игра «Синий кит» пришла в Бразилию из России, где она появилась в соцсетях.