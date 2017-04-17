В Николаеве ограбили редакцию интернет-издания

Злоумышленники умыкнули из офиса интернет-издания СВІДОК.info два ноутбука и фотоаппарат

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил редактор ресурса Андрей Прокопенко. По его словам, редакция арендовала офисное помещение в здании «Укрпочты» в самом центре города. Как отметил журналист, ограбление произошло «в праздничные пасхальные дни»

«Негодяи унесли с собой 2 ноутбука и один фотоаппарат, общей сложностью нанесли ущерб на 50 тыс. гривен. Много новой техники осталось нетронутой: кофе-машина, принтер и т.д. Негодяи даже не тронули деньги, которые в свободном доступе лежали на столе возле украденного ноута. Из этого делаю вывод, что воры целенаправленно искали источники хранения информации, совершив не только ограбление, но и нарушив наши журналистские права»

По предположению Прокопенко, причиной ограбления могла стать острая тема, над которой работали журналисты издания.

«Последней такой была тема, посвященная деятельности николаевской организации БПП. По факту ограбления подано заявление в полицию. Завтра утром напишу заявление в прокуратуру по факту нарушения журналистских прав», — дополнил Андрей Прокопенко.