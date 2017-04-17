В Британии пони скончался от испуга, увидев истребители

17.04.17 19:08Сколько просмотров этой статьи135Сколько комментариев этой статьи0

Самолеты пролетели на небольшой высоте и создали ужасный гул

В британском графстве Корнуэлл пони по кличке Монти умер после того, как поблизости пролетели два американских истребителя F-15, сообщает таблоид Daily Mail.

Самолеты возвращались с военной базы Лейкенхит в графстве Саффолк и низко пронеслись над полем, где в тот момент находилось животное. Как отмечает издание, пони было десять лет и он был питомцем трехлетней Амелии Браун.

По словам матери девочки, после короткого появления истребителей Монти "плохо себя почувствовал". Пони не смог пережить стресс и скончался до появления ветеринара.

Местные жители жалуются на гул самолетов и отмечают, что истребители летают слишком низко над землей.

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