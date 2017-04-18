Сутки в АТО: один военнослужащий получил ранение

18.04.17 08:22Сколько просмотров этой статьи108Сколько комментариев этой статьи0

За прошедшие сутки зафиксировано 32 обстрела по позициям Вооруженных Сил Украины. Один украинский воин получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО. Эпицентром огневых противостояний продолжает оставаться Приморский направление. "Огнем минометов калибра 120-мм и вооружение БМП враг накрывал защитников Новогригорьевка.

Защитников Чермалика противник обстреливал из 82-миллиметровых минометов, а в районе Марьинки применил крупнокалиберные пулеметы. По морским пехотинцам под Водяным враг бил из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливали наших воинов вблизи Широкино, Талаковки и Павлополя. В районе Талаковки и Водяного активизировались вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра противник стрелял по позициям рядом Авдеевки. "Из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорных пунктах в районе Шахты «Бутовка».

Из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия враг вел огонь по Каменке. На Луганском направлении, по позициям вблизи Катериновки подразделения российско-оккупационных войск применили минометы калибра 82-мм автоматические гранатометы.

Из противотанковых гранатометов противник вел огонь по опорных пунктах в районе Новоалександровки", - сообщили в пресс-центре.

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