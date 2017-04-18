08.04.17 09:381310
Сутки в АТО: один военнослужащий получил ранение
|18.04.17 08:22
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За прошедшие сутки зафиксировано 32 обстрела по позициям Вооруженных Сил Украины. Один украинский воин получил ранения.
За прошедшие сутки зафиксировано 32 обстрела по позициям Вооруженных Сил Украины. Один украинский воин получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр АТО. Эпицентром огневых противостояний продолжает оставаться Приморский направление. "Огнем минометов калибра 120-мм и вооружение БМП враг накрывал защитников Новогригорьевка.
Защитников Чермалика противник обстреливал из 82-миллиметровых минометов, а в районе Марьинки применил крупнокалиберные пулеметы. По морским пехотинцам под Водяным враг бил из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливали наших воинов вблизи Широкино, Талаковки и Павлополя. В районе Талаковки и Водяного активизировались вражеские снайперы", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра противник стрелял по позициям рядом Авдеевки. "Из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорных пунктах в районе Шахты «Бутовка».
Из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия враг вел огонь по Каменке. На Луганском направлении, по позициям вблизи Катериновки подразделения российско-оккупационных войск применили минометы калибра 82-мм автоматические гранатометы.
Из противотанковых гранатометов противник вел огонь по опорных пунктах в районе Новоалександровки", - сообщили в пресс-центре.