На Николаевщине умышленных убийств стало почти в три раза меньше

18.04.17 09:38Сколько просмотров этой статьи105Сколько комментариев этой статьи0

Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз на брифинге, который состоялся в минувший четверг, проинформировал о том, что общий уровень преступности в регионе уменьшился на 30 процентов.

«С начала года уменьшилось количество умышленных убийств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 22 до 8), причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевших. Все эти преступления раскрыты», - сообщил Юрий Мороз.

В ближайшее время планируется завершить досудебное расследование нескольких громких уголовных производств. В частности в отношении директора областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» - по факту растраты имущества в особо крупных размерах.

А также в отношении должностных лиц Управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации. Они перечислили из бюджета 1,8 миллиона гривен за проведение работ по реконструкции водопровода в селе Дмитровка Казанковского района и 2,1 миллиона гривен - за проведение работ по реконструкции детского городка «Сказка» в Баштанке.

Однако предусмотренные договорами работы в полном объеме выполнены не были. Широкий общественный резонанс получило покушение на руководителя общественной организации Дениса Барашковского.

Глава полиции рассказал о возможных версиях совершения этого преступления. «Основная версия - это общественная деятельность потерпевшего: он фиксировал факты нелегальных маршрутных перевозок в Николаеве. Кроме того, рассматривается версия, которая касается волонтерской деятельности потерпевшего », - отметил Юрий Мороз.

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