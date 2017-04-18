Почти 300 человек погибли во время фестиваля в Мьянме

18.04.17 10:59Сколько просмотров этой статьи98Сколько комментариев этой статьи0

В Мьянме во время Водяного фестиваля Тинджан в результате серии чрезвычайных происшествий погибли 285 человек.

Об этом сообщает китайское информационное агентство Синьхуа.

Различные происшествия во время празднования происходили по всей территории страны.

За 4 дня празднований фестиваля в Мьянме было зарегистрировано порядка 1200 уголовных дел - это убийства, насилие, воровство, ДТП и употребление наркотиков.

Фестиваль Тинджан в буддийской традиции знаменует наступление Нового года. Праздник отмечается, когда Солнце из созвездия Рыб переходит в созвездие Овна и обычно приходится на середину апреля.

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