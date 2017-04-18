Брошенный инвалид заживо гниет в своей квартире в Николаеве

18.04.17 12:05Сколько просмотров этой статьи117Сколько комментариев этой статьи0

В доме по улице Театральной, 25-В одинокий мужчина-инвалид Вадим Шишкарев буквально гниет в своей квартире, поскольку не может за собой ухаживать, а родственникам до него нет дела. Тревогу забили соседи, которые в течение многих лет терпят зловоние, исходящее из его квартиры, сообщает Nikolaev24.

Об этом рассказала соседка мужчины Галина Владимировна.

По ее словам, вчера, 16 апреля, спасатели открыли дверь в его квартиру и люди наконец-то смогли проведать брошенного 50-летнего инвалида. Увиденное привело всех в ужас.

Женщина отметила, что врачи «скорой» не могут отвезти его в больницу, поскольку у него нет показаний для госпитализации.

- Дверь всегда была закрыта. Мы не могли туда зайти. Вонь по подъезду страшная. Теперь, когда спасатели открыли дверь, мы стали туда заходить. Он стонет, кричит. Когда мы туда заглянули, слушайте… «Скорая» когда приехала, врачи сказали: «Мы такого еще никогда не видели». Тахта, на которой он лежал, была вся пропитала фекалиями, мочой – оно все там прогнило. Там черви были! Под диваном тоже все было в фекалиях. У нас там рвота подступала, мы надели маски, поскольку невозможно там находиться. Он голый, кушать у него нечего. Все зацвело. Он есть хочет, весь заросший, - рассказала Галина Владимировна.

Женщина рассказала, что вчера вместе со знакомыми она проведала Вадима Шишкарева. В его квартире они попытались навести порядок, помыли, переодели его и постелили чистую постель.

- Мы вчера навели там порядок. Вынесли все это прогнившее. Повымывали все. Девочки сегодня еще там вымывают дальше. Постригли его, перестелили другой матрас, одели, помыли его, надели ему памперс. Но это не будет так продолжаться каждый раз, - отмечает Галина Владимировна.

По ее словам, неоднократные обращения в соцслужбу не принесли результата, поскольку там говорят, что у мужчины есть живые родственники - они должны им заниматься. В Николаеве живет сестра Вадима Шишкарева, имени которой женщина не знает. Его сын много лет назад уехал с женой жить в Израиль.

- Квартира записана на тете, но она умерла. У него есть сестра. За все время я ее только раз видела. Он говорит, что все документы у этой сестры и карточка пенсионная. В соцслужбе нам сказали: «Да, у нас этот вопрос под контролем, но мы ничего не можем сделать, так как у него есть сын». Да, по документам у него есть сын, который очень много лет назад уехал с женой в Израиль. Здесь его сына нет. Они сказали, пусть занимаются им родственники. Но родственники не хотят им заниматься, что тогда делать? Он гниет, у него там гнойные раны. Мухи его всего обсели и размножаются, там черви ползают, - рассказала Галина Владимировна.

Галина Владимировна также добавила, что Вадим Шишкарев почти 10 лет недееспособный.

- Он из бывших наркоманов. Он уже в таком состоянии лет десять, - сказала она.

Соседи брошенного мужчины написали коллективное обращение в Департамент социальной защиты населения Николаевского городского совета с просьбой решить его судьбу. Люди также надеются, что родственники Вадима Шишкарева отзовутся и помогут ему.

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