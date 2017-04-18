Жуткое ДТП на трассе Киев-Ковель: тела погибших из авто доставали спасатели

18.04.17 12:27Сколько просмотров этой статьи131Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, 17 апреля в Житомирской области Служба спасения «101» помогала доставать погибших из поврежденных автомобилей в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 240 км автотрассы Киев – Ковель, вблизи с. Каменка Олевского района.

Об этом сообщает Киев Оперативный. По прибытию спасателей к месту происшествия выяснилось, что в результате столкновения двух легковых автомобилей «Suzuki» и ВАЗ-2109, двое водителей и трое пассажиров легковушки погибли, еще двое пассажиров получил травмы.

С помощью гидравлических ножниц бойцы ГСЧС разрезали боковые стойки у обоих автомобилей, сняли крышу и извлекли двух пострадавших из автомобиля Suzuki, которых госпитализировали в реанимационное отделение Олевской центральной районной больницы.

Далее спасатели также, применили гидравлический инструмент, деблокировать троих погибших из искореженного Suzuki и двух погибших с ВАЗ-2109.

Все другие обстоятельства происшествия продолжают устанавливать специалисты.

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