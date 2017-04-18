08.04.17 09:381310
Славянская ТЭС остановилась из-за нехватки угля
|18.04.17 13:05
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В Украине остановилась предпоследняя из находящихся на подконтрольной Украине территории антрацитовых тепловых электростанций.
В Украине остановилась предпоследняя из находящихся на подконтрольной Украине территории антрацитовых тепловых электростанций.
Об этом свидетельствуют данные о накоплении складов углем Министерства энергетики и угольной промышленности.
По состоянию на 18 апреля 2017 года из-за недостатка топлива остановлена Славянская ТЭС, находящаяся в Николаевке Донецкой области.
Согласно приведенным данным, в настоящее время продолжает работать только Луганская ТЭС в Счастье.
Станция работает обособленно от Общей энергетической системы страны и является единственным стабильным источником электричества для северной части Луганской области.