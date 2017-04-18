Славянская ТЭС остановилась из-за нехватки угля В Украине остановилась предпоследняя из находящихся на подконтрольной Украине территории антрацитовых тепловых электростанций. Об этом свидетельствуют данные о накоплении складов углем Министерства энергетики и угольной промышленности. По состоянию на 18 апреля 2017 года из-за недостатка топлива остановлена Славянская ТЭС, находящаяся в Николаевке Донецкой области. Согласно приведенным данным, в настоящее время продолжает работать только Луганская ТЭС в Счастье. Станция работает обособленно от Общей энергетической системы страны и является единственным стабильным источником электричества для северной части Луганской области. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама