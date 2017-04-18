После драки на Пасху николаевские власти хотят перекрыть Ингульский спуск для машин

18.04.17 13:55Сколько просмотров этой статьи113Сколько комментариев этой статьи0

Вечером 16 апреля в Светлое Христово Воскресение в Николаеве на Ингульском спуске произошла массовая драка, в которой участвовали несколько десятков человек.

Когда на место прибыли несколько нарядов патрульной полиции и грузовичок с Нацгвардией, пыл драчунов угас. Они заявили, что никаких претензий друг к другу не имеют.

Мэр Александр Сенкевич прокомментировал этот инцидент в социальных сетях. «Ко мне очень часто поступают обращения граждан с просьбой перекрыть Ингульский спуск для проезда автотранспорта.

По большому счету, он уже перекрыт знаком, однако люди просят перекрыть его физически. Я игнорировал обращения, но последней каплей была массовая драка у припаркованных машин, которая состоялась там на Пасху.

Это, наверное, знак для городской власти, что пора перекрыть спуск (с обеих сторон). Что думает общество?», - написал городской голова.

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