Под Хмельницким отец поджег дом с детьми Злоумышленнику грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. В Хмельницком районе 33-летний мужчина ночью поджег сено на чердаке дома, где находились его бывшая жена и двое малолетних детей, сообщает УНН. “Дом загорелся ночью. В доме спали двое детей 7 лет и 11-месячный младенец. Таким образом мужчина пытался отомстить 32-летней экс-супруге. Правоохранители установили, что мужчина неоднократно угрожал женщине убийством. К счастью, пожар вовремя потушили. Никто не пострадал”, - сказано в сообщении. Уголовное дело открыто по ч.1 ст.129 и ч.2 ст.194 УК Украины. Злоумышленнику грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама