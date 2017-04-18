В Николаеве арестован инженер ГП «Зоря»-«Машпроект»

Следственным судьей Центрального районного суда Иваном Дирко рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей инженеру по наладке и испытаниям управления маркетинга и технического обеспечения промышленных газотурбинных установок ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект», подозреваемому в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.191 УК Украины. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно ходатайство, инженер по предварительному сговору с группой лиц, в том числе сотрудников ГП НПКГ «Зоря» — «Машпроект» завладел оборудованием для газотурбинных двигателей, принадлежало предприятию, с целью его дальнейшего сбыта коммерческих структур в Российской Федерации.

В судебном заседании прокурор ходатайство поддержал. Подозреваемый отрицает свою вину, а его защитник просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

Исследовав материалы ходатайства, суд установил, что подозреваемый имеет загранпаспорт, знакомых на территории Российской Федерации и стран Евросоюза, неоднократно выезжал за границу. С женой собирается развестись, а значит, не имеет прочных социальных связей. При таком вполне вероятным является риск сокрытия от следствия и суда.

Кроме этого, существует риск препятствование в расследовании уголовного производства, путем разработки общей позиции с другими лицами, в том числе сотрудниками ГП НПКГ «Зоря» — «Машпроект», которые могут быть причастны к совершению преступления. Также существует риск воздействия на свидетелей. Предотвратить указанным рискам путем применения более мягкого пресечения не усматривается возможным.

Как сообщает "Мой Город", учитывая указанное, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 июня с возможностью внесения залога в сумме 480 000 гривен.