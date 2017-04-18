Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз заявил, что ранее похищенная замглавы Еланецкой РГА Ольга Гулина опознала одного похитителя.

Об этом Юрий Мороз рассказал 13 апреля, в ходе брифинга глав правоохранительных органов, сообщает интернет-издание "Шиповник".

Она уже опознала одного из преступников и сейчас ведется работа по установлению местонахождения и задержания, – рассказал начальник ГУНП в Николаевской области.

Также Юрий Мороз рассказал, что похищение Ольги Гулиной не связано с ее профессиональной деятельностью. По его словам сейчас полиция занимается розыском подозреваемых.

Напомним, что ранее в поселке Еланец двое неизвестных похитили заместителя главы Еланецкой районной государственной администрации Ольгу Гулину, после чего выбросили ее в лесу в Кировоградской области.

На нее напали двое мужчин в капюшонах и с прикрытыми одеждой лицами, приставили к ее горлу нож и усадили ее в ее же автомобиль. Мужчины возили ее полдня, после чего выкинули в лесу.

Она всю ночь буквально на дереве провела, а рано утром добралась до ближайшего поселка, где вышла на связь, – сообщил Алексей, сын чиновницы.

Он также добавил, что бандиты били ее. По мнению пострадавшей, нападение на нее было организовано и совершено «по наводке», но при этом, как говорит сын пострадавшей Алексей, она не связывает это преступление со своей деятельностью в Еланецкой РГА.

Стоит также отметить, что Ольга Гулина - вдова депутата Николаевского областного совета Владимира Гулина, который погиб в августе 2016 года в ДТП под Николаевом.