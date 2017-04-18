В Мексике, игравший Иуду актер, случайно повесился во время пасхального спектакля

18.04.17 15:54Сколько просмотров этой статьи137Сколько комментариев этой статьи0

В Мексике, неподалеку от города Танчитаро, во время спектакля произошло трагическое событие - 23-летний актер, исполнявший роль Иуды в пасхальном спектакле, случайно повесился прямо на сцене.

Сообщается, что во время сцены распятия актер хотел сымитировать повешение, просунул голову в петлю и встал на подставку, однако поскользнулся с подставки.

Публика не сразу поняла, что актер действительно висит в воздухе и умирает.

Зрители пытались привести его в чувства, но он скончался по дороге в больницу.

Сейчас по факту произошедшего полиция проводит расследование. Правоохранители считают что случившееся - это трагическая случайность.

Отметим, что аналогичная история произошла в 2012 году в Бразилии. Во время спектакля об Иисусе Христе 27-летний исполнитель роли Иуды запутался в стропах веревки и начал задыхаться.

С диагнозом гипоксия головного мозга мужчину срочно доставили в больницу, однако он впал в кому и умер.

Похожие новости

10.04.17 14:34Завершено ремонт акушерсько-гінекологічного відділення обласної лікарні

01.04.17 21:52В США умер поэт Евгений Евтушенко

31.03.17 12:59В Николаеве офицер полиции на «Лексусе» насмерть сбил человека

27.02.17 20:45В Николаеве детская больница теперь с солнечными коллекторами

14.01.17 13:45В России 9-летнего школьника нашли повешенным дома после просмотра мультиков

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326480

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика