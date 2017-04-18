В Мексике, игравший Иуду актер, случайно повесился во время пасхального спектакля

В Мексике, неподалеку от города Танчитаро, во время спектакля произошло трагическое событие - 23-летний актер, исполнявший роль Иуды в пасхальном спектакле, случайно повесился прямо на сцене.

Сообщается, что во время сцены распятия актер хотел сымитировать повешение, просунул голову в петлю и встал на подставку, однако поскользнулся с подставки.

Публика не сразу поняла, что актер действительно висит в воздухе и умирает.

Зрители пытались привести его в чувства, но он скончался по дороге в больницу.

Сейчас по факту произошедшего полиция проводит расследование. Правоохранители считают что случившееся - это трагическая случайность.

Отметим, что аналогичная история произошла в 2012 году в Бразилии. Во время спектакля об Иисусе Христе 27-летний исполнитель роли Иуды запутался в стропах веревки и начал задыхаться.

С диагнозом гипоксия головного мозга мужчину срочно доставили в больницу, однако он впал в кому и умер.