В Таиланде змея напала на мотоциклиста

На видеохостинге Ютуб появился уникальный ролик с кадрами, на которых можно увидеть, как на ехавшего по дороге мотоциклиста напала змея. «Дикая змея почти укусила мотоциклиста», - говорится в комментарии к ролику.

Известно, что инцидент произошел в провинции Лампанг на севере Таиланда 16 апреля.

Также выяснилось, что мотоциклист не пострадал благодаря тому, что он ловко увернулся от столкновения со змеей на дороге. Стоит сказать, что мужчина двигался по трассе на весьма приличной скорости. Рептилия пошла в атаку на мотоцикл, и водителю пришлось сместиться ближе к центру дороги и поднять ноги.

Нужно заметить, что за сутки ютуб-видео просмотрели более 400 тысяч раз.

К этому ютуб-ролику следует добавить, что Таиланд - это тропическая страна, поэтому встреча со змеей в этой стране не редкость. Здесь широко распространены кобры, гадюки и другие ядовитые рептилии.