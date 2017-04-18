В Николаеве массовые убийства собак

18.04.17 16:19Сколько просмотров этой статьи139Сколько комментариев этой статьи0

В праздничные дни в Николаеве неизвестные отравили 11 собак. Об этом сообщили в КП «Центр защиты животных», передает Свидок.Инфо

«Отравили 4 собак в Ракетной роще. На ул. Колодезной отравили еще 7 собак, которые были стерилизованы и привиты», - говорится в сообщении.

Кроме моральной составляющей в данном происшествии необходимо учитывать еще и материальный аспект, считают на КП. Так как животные были привиты, а следовательно, на них потрачены городские средства.

«На этих собак были потрачены бюджетные средства во время их нахождения на КП. И после этого, горожане говорят, о том, что предприятие крадет деньги? Выходит, что люди ни во что не ставят свой город, смело думая, что имеют право на массовые убийства», - возмущены сотрудники Центра.

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