08.04.17 09:381310
Прохожий бросился в ледяную воду и спас тонущую собаку
|18.04.17 20:03
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Неизвестно как собака очутилась в воде, но было хорошо видно, что силы животного на исходе
Неизвестно как собака очутилась в воде, но было хорошо видно, что силы животного на исходе
В российском Воронеже один из прохожих бросился в водохранилище, чтобы достать из воды тонущую собаку.
Как рассказали местным СМИ очевидцы, неизвестно как собака очутилась в воде, но было хорошо видно, что силы животного на исходе. Несколько раз она уходила под воду с головой.
Один из прохожих разделся и прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти собаку. С помощью веревки мужчину и животное достали на набережную.
В воскресенье, когда было снято видео, температура воздуха в Воронеже была около нуля градусов по Цельсию.