08.04.17 09:381310
Николаевская область занимает 8 место по Украине по раскрытию преступлений
|18.04.17 21:13
|123
|0
Впервые Николаевская области занимает 8 место по Украине по раскрытию преступлений уже третий квартал подряд
Впервые Николаевская области занимает 8 место по Украине по раскрытию преступлений уже третий квартал подряд
Это результат совместных усилий руководителей прокуратуры, Нацполиции и СБУ в области.
Правоохранители Николаевщины твердо держат уровень раскрытия преступлений выше среднегосударственного как по итогам работы 9 и 12 месяцев прошлого года, так и в этом году.
Если на начало прошлого года в регионе раскрывалось только каждое пятое уголовное преступление, то сейчас уже почти каждое второе.
В частности, по объявлению лицам о подозрении этот показатель составил 45,5% против 35,4% по стране, по окончательным результатам досудебного расследования 35,9% против 29,5%.