Николаевская область занимает 8 место по Украине по раскрытию преступлений

Впервые Николаевская области занимает 8 место по Украине по раскрытию преступлений уже третий квартал подряд

Это результат совместных усилий руководителей прокуратуры, Нацполиции и СБУ в области.

Правоохранители Николаевщины твердо держат уровень раскрытия преступлений выше среднегосударственного как по итогам работы 9 и 12 месяцев прошлого года, так и в этом году.

Если на начало прошлого года в регионе раскрывалось только каждое пятое уголовное преступление, то сейчас уже почти каждое второе.

В частности, по объявлению лицам о подозрении этот показатель составил 45,5% против 35,4% по стране, по окончательным результатам досудебного расследования 35,9% против 29,5%.