В Китае оползень снес семиэтажный дом, есть жертвы (видео)

19.04.17 07:57Сколько просмотров этой статьи99Сколько комментариев этой статьи0

Как минимум шесть человек погибли.

В северо-западной китайской провинции Шаньси сошел оползень, который разрушил семиэтажный дом. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Оползень сошел в понедельник 11:58 по местному времени в поселке Маопин уезда Байхэ города Анькан и разрушил 7-этажный жилой дом, отметили в отделе пропаганды уездного комитета КПК.

В доме проживают 11 семей общей численностью 39 человек.

Во вторник спасатели нашли под завалами тела трех погибших, в том числе женщины и двух детей, еще трое числились пропавшими без вести.

"К 4:43 среды спасатели обнаружили тела трех пропавших жителей, в том числе двух женщин и мальчика", - сообщает агентство со ссылкой на заявление спасателей. К 5 утра по местному времени спасательные работы были завершены.

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