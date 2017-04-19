В Днепре, в хлебном киоске, убили и сожгли женщину

19.04.17 08:06Сколько просмотров этой статьи112Сколько комментариев этой статьи0

Известно, что трагедия произошла на улице Войцеховича: жительница заметила дым, который шел из хлебного киоска.

Проезжающий мимо экипаж патрульной полиции остановился и принялся тушить возгорание.

Когда пожар был потушен, правоохранители зашли внутрь строения и заметили там тело женщины. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и "Скорую помощь".

Установлено, что смерть 43-летней продавщицы, которая работала в этом магазинчике, наступила из-за черепно-мозговой травмы.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Подробности происшествия выясняет следствие.

Михаил Апанасов

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