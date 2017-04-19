08.04.17 09:381310
Американец, который транслировал убийства на Facebook, застрелился
|19.04.17 09:27
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Стив Стивенс, который транслировал в Facebook стрельбу со смертельным исходом, покончил с собой после того, как его заметила полиция, передает The Independent.
Стив Стивенс, который транслировал в Facebook стрельбу со смертельным исходом, покончил с собой после того, как его заметила полиция, передает The Independent.
Полиция сообщила, что С.Стивенса заметили примерно в 100 милях к востоку от Кливленда, где он стрелял в прохожих, транслируя на Facebook.
Полиция попыталась остановить движение подозреваемого, но после непродолжительной погони, С.Стивенс покончил с собой, застрелившись.