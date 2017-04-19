Американец, который транслировал убийства на Facebook, застрелился

Стив Стивенс, который транслировал в Facebook стрельбу со смертельным исходом, покончил с собой после того, как его заметила полиция, передает The Independent.

Полиция сообщила, что С.Стивенса заметили примерно в 100 милях к востоку от Кливленда, где он стрелял в прохожих, транслируя на Facebook.

Полиция попыталась остановить движение подозреваемого, но после непродолжительной погони, С.Стивенс покончил с собой, застрелившись.