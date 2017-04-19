Не детские игры: в Одессе второклассники пытались изнасиловать одноклассницу (видео)

19.04.17 09:55Сколько просмотров этой статьи116Сколько комментариев этой статьи0

В начальной школе села Конопляна Одесской области, трое друзей второкласстников попытались изнасиловать однокласстницу.

Об этом говорится в сюжете "7 канала". Так, трое отвязанных детей, затащили девочку в туалет и попытались раздеть. После инцидента, родители сразу же забрали девочку из школы.

Но как ни странно об инциденте знает все школьное учреждение и даже сам директор школы. Но на камеру глава учреждения говорить отказался, скидывая все на то, что дети просто играли.

Но к счастью, в школе нашлись адекватные люди, а именно педагог по культурной работе Юлия Анатольевна. По ее словам, троица виновников не управляемая, и сделать с ними никто ничего не может.

"Они вообще не поддаются никакому влиянию. На уроках они делают что угодно, и учитель ничего не может с этим поделать", - рассказала педагог.

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