08.04.17 09:381310
Не детские игры: в Одессе второклассники пытались изнасиловать одноклассницу (видео)
|19.04.17 09:55
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В начальной школе села Конопляна Одесской области, трое друзей второкласстников попытались изнасиловать однокласстницу.
В начальной школе села Конопляна Одесской области, трое друзей второкласстников попытались изнасиловать однокласстницу.
Об этом говорится в сюжете "7 канала". Так, трое отвязанных детей, затащили девочку в туалет и попытались раздеть. После инцидента, родители сразу же забрали девочку из школы.
Но как ни странно об инциденте знает все школьное учреждение и даже сам директор школы. Но на камеру глава учреждения говорить отказался, скидывая все на то, что дети просто играли.
Но к счастью, в школе нашлись адекватные люди, а именно педагог по культурной работе Юлия Анатольевна. По ее словам, троица виновников не управляемая, и сделать с ними никто ничего не может.
"Они вообще не поддаются никакому влиянию. На уроках они делают что угодно, и учитель ничего не может с этим поделать", - рассказала педагог.