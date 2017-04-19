Жителей Николаева грабят прямо на улицах и остановках

19.04.17 10:42Сколько просмотров этой статьи108Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве сразу четверо горожан стали жертвами грабителей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области. Так, около 1:30 15 апреля 28-летнего мужчину ограбили возле дома №20/3 по проспекту Корабелов.

К мужчине подбежал неизвестный, ударил его по голове и отобрал рюкзак, в котором находились мобильный телефон и личные вещи.

В другом случае на 41-летнего жителя Корабельного района в 22:00 14 апреля напали двое незнакомцев – это случилось возле остановки общественного транспорта на улице Жукова. Они отобрали у мужчины барсетку с мобильным телефоном и личными документами.

А вечером 16 апреля возле дома №6 по улице Лазурной, в районе конечной остановки маршрутного такси №21, грабитель ударил прохожего по голове и отобрал у него золотую цепочку.

С аналогичным сообщением в полицию обратился 33-летний мужчина. Около 21:20 17 апреля неподалеку от остановки общественного транспорта «Водопроводная» к нему сзади подошел неизвестный, ударил его по голове и забрал два мобильных телефона и золотую цепочку с крестиком.

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