В Азовском море массово вымирает рыба

В Азовском море в настоящее время вылавливают только тюльку, хамсу и бычка. Судака там почти не осталось. Такие данные приводит Ассоциация рыболовов Украины.

Согласно данным Ассоциации, 5 лет назад этот вид рыбы в Азовском море вылавливали в размерах 4,5 тыс. тонн в год. А в 2016 году выловили всего 500 килограммов.

Причины исчезновения - хозяйственная деятельность, браконьерство, перевылов, длительный цикл жизни и развития белуги (способность к размножению наступает в 16 лет).