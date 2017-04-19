08.04.17 09:381310
В Азовском море массово вымирает рыба
|19.04.17 12:11
|113
|0
В Азовском море в настоящее время вылавливают только тюльку, хамсу и бычка. Судака там почти не осталось. Такие данные приводит Ассоциация рыболовов Украины.
В Азовском море в настоящее время вылавливают только тюльку, хамсу и бычка. Судака там почти не осталось. Такие данные приводит Ассоциация рыболовов Украины.
Согласно данным Ассоциации, 5 лет назад этот вид рыбы в Азовском море вылавливали в размерах 4,5 тыс. тонн в год. А в 2016 году выловили всего 500 килограммов.
Причины исчезновения - хозяйственная деятельность, браконьерство, перевылов, длительный цикл жизни и развития белуги (способность к размножению наступает в 16 лет).