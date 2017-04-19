Опубликован список экипажа затонувшего в Черном море судна

19.04.17 12:25Сколько просмотров этой статьи120Сколько комментариев этой статьи0

В Сеть попал список экипажа сухогруза Герои Арсенала, который затонул в Керченском проливе. На борту затонувшего судна находились 11 мужчин и одна женщина – кок, передает Корреспондент.

Список экипажа сухогруза "Герои Арсенала":

Глазко И. – Украина

Ведерников А. – Россия

Меснянкин А. – Украина

Синюк Д. – Украина

Патеев Д. – Россия

Пантюхов А. – Украина

Каджая Л. – Грузия

Ганчевский Н . – Украина

Бицюра А. – Украина

Черненко К. – Украина

Гончаренко А. – Украина

Свечкарь М. – Украина (кок)

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. По информации следователей, которые находятся в районе крушения, спасатели смогли вытащить из воды троих моряков, информация об остальных членах экипажа уточняется.

По предварительной информации, сухогруз следовал из Азова Ростовской области в Турцию под панамским флагом с грузом зерна. Из-за сильного шторма судно раскололось надвое и затонуло.

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