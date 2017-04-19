08.04.17 09:381310
Опубликован список экипажа затонувшего в Черном море судна
|19.04.17 12:25
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В Сеть попал список экипажа сухогруза Герои Арсенала, который затонул в Керченском проливе. На борту затонувшего судна находились 11 мужчин и одна женщина – кок, передает Корреспондент.
В Сеть попал список экипажа сухогруза Герои Арсенала, который затонул в Керченском проливе. На борту затонувшего судна находились 11 мужчин и одна женщина – кок, передает Корреспондент.
Список экипажа сухогруза "Герои Арсенала":
Глазко И. – Украина
Ведерников А. – Россия
Меснянкин А. – Украина
Синюк Д. – Украина
Патеев Д. – Россия
Пантюхов А. – Украина
Каджая Л. – Грузия
Ганчевский Н . – Украина
Бицюра А. – Украина
Черненко К. – Украина
Гончаренко А. – Украина
Свечкарь М. – Украина (кок)
В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. По информации следователей, которые находятся в районе крушения, спасатели смогли вытащить из воды троих моряков, информация об остальных членах экипажа уточняется.
По предварительной информации, сухогруз следовал из Азова Ростовской области в Турцию под панамским флагом с грузом зерна. Из-за сильного шторма судно раскололось надвое и затонуло.