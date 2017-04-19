08.04.17 09:381310
Под Полтавой в толпу протестующих въехал автомобиль
|19.04.17 13:25
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В результате аварии травмы получили три человека.
В результате аварии травмы получили три человека.
В селе Чечелово Кременчугского района в людей, собравшихся на акцию протеста, въехал легковой автомобиль.
В результате аварии травмы получили три человека.
После аварии нарушитель попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан экипажем патрульной полиции.
На месте происшествия работают медики и правоохранители. Детали происшествия выясняются.
Местные жители вышли на акцию протеста, чтобы защитить земли ландшафтного заказника от противозаконного, по их мнению, захвата, сообщает 05366.com.ua.