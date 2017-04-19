Под Полтавой в толпу протестующих въехал автомобиль

19.04.17 13:25Сколько просмотров этой статьи167Сколько комментариев этой статьи0

В результате аварии травмы получили три человека.

В селе Чечелово Кременчугского района в людей, собравшихся на акцию протеста, въехал легковой автомобиль.

В результате аварии травмы получили три человека.

После аварии нарушитель попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан экипажем патрульной полиции.

На месте происшествия работают медики и правоохранители. Детали происшествия выясняются.

Местные жители вышли на акцию протеста, чтобы защитить земли ландшафтного заказника от противозаконного, по их мнению, захвата, сообщает 05366.com.ua.

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