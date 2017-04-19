Под Полтавой в толпу протестующих въехал автомобиль В результате аварии травмы получили три человека. В селе Чечелово Кременчугского района в людей, собравшихся на акцию протеста, въехал легковой автомобиль. В результате аварии травмы получили три человека. После аварии нарушитель попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан экипажем патрульной полиции. На месте происшествия работают медики и правоохранители. Детали происшествия выясняются. Местные жители вышли на акцию протеста, чтобы защитить земли ландшафтного заказника от противозаконного, по их мнению, захвата, сообщает 05366.com.ua. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама