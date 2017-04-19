В Николаеве разгорелся скандал вокруг новостройки (видео)

В Николаеве скандал с новостройкой, которую возвели для молодых семей.

В Николаеве разгорается скандал вокруг новостройки, которую возвели по программе молодежного строительства. Люди говорят: по документам, застройщик сдал им жилье с современным оборудованием.

Все это входило в стоимость квадратных метров. На самом деле, покупатели получили сооружение с плохой вентиляцией, дешевым оборудованием, некачественными фурнитурой и фасадным утеплением, что едва не отрывается от стен.

За некачественное жилье молодым семьям придется платить кредит еще 30 лет.

Кроме того, совсем рядом застройщик начал сооружение еще одной многоэтажки, которая, по мнению жильцов, перекроет доступ света в их квартиры.