В Крыму разгорелся пляжный скандал

19.04.17 14:43Сколько просмотров этой статьи110Сколько комментариев этой статьи0

"Чиновники" не мешают уничтожать природу полуострова

В Крыму с молчаливого попустительства местных "чиновников" уничтожают природу. Об этом на своей странице в соцсети сообщил местный активист Александр Талипов.

По его словам, инцидент произошел в селе Береговом под Феодосией.

"Местные идиоты якобы благоустраивают пляж, уничтожая краснокнижные растения, которые являются основой и опорой пляжа! Без этих растений пляжи размоет", – рассказал Талипов.

По его информации, вызванный на место сотрудник "министерства экологии" оказался по совместительству сыном главы администрации Берегового, который "поприсутствовал и тихо удалился".

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