08.04.17 09:381310
В Крыму разгорелся пляжный скандал
|19.04.17 14:43
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"Чиновники" не мешают уничтожать природу полуострова
"Чиновники" не мешают уничтожать природу полуострова
В Крыму с молчаливого попустительства местных "чиновников" уничтожают природу. Об этом на своей странице в соцсети сообщил местный активист Александр Талипов.
По его словам, инцидент произошел в селе Береговом под Феодосией.
"Местные идиоты якобы благоустраивают пляж, уничтожая краснокнижные растения, которые являются основой и опорой пляжа! Без этих растений пляжи размоет", – рассказал Талипов.
По его информации, вызванный на место сотрудник "министерства экологии" оказался по совместительству сыном главы администрации Берегового, который "поприсутствовал и тихо удалился".