Снег в Украине: сколько человек уже погибло

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о первых погибших на дорогах из-за аномальных погодных условий.

Речь идет о уже 7 погибших из-за ухудшения погоды и снегопадов в Украине, пишет на своей странице Омелян, передает Politeka.

Также министр рассказал, что травмированных еще больше. Глава мининфраструктуры настоятельно рекомендовал не ехать на собственной машине в заснеженные регионы, тем более, на летней резине.

Напомним, сегодня во многие регионы Украины пришла снежная погода. К слову, Харьков «засыпает» уже второй день. Необычная апрельская погода не только удивила жителей города, но и стала причиной ряда чрезвычайных происшествий. В частности, в связи с непогодой харьковский аэропорт отменяет и переносит рейсы. Два рейса на Минск, которые должны вылететь в 6 утра, поднялись в воздух лишь спустя 4,5 часа. Рейсы на Борисполь и Стамбул (должны были вылететь в 07:00 и 09:45 соответственно) также отменены