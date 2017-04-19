При перестрелке в Ровно пострадал мужчина

Пострадавший госпитализирован с тремя ранениями.

В результате перестрелке в Ровно три ранения получил местный житель. Инцидент произошел накануне вечером на улице Малоровенская, сообщили в областной полиции в среду, 19 апреля. Согласно информации правоохранителей, трое неизвестных после словесной перепалки нанесли 22-летнему жителю Ровно телесные повреждения, выстрелив в него из устройства для отстрела резиновыми пулями.

Пострадавшего с ранениями в область предплечья, ноги и живота госпитализировали в Ровенскую областную клиническую больницу. Сведения по факту хулиганства с применением оружия внесены в Единый реестр досудебных расследований, следствие продолжается.