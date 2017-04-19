В Николаеве задержали стрелка нападавшего на активиста Дениса Барашковского

19.04.17 16:38Сколько просмотров этой статьи120Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве задержали стрелка, который совершил покушение на общественного активиста Дениса Барашковского. Об этом сообщает глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

«По информации правоохранителей, задержаны три человека, которые подозреваются в вооруженном нападении на общественного активиста Дениса Барашковского. Сейчас проводятся следственные действия. Известно, что одного из подозреваемых потерпевший уже узнал», - написал Савченко.

Кроме этого губернатор еще раз призвал активистов не спешить с выводами относительно бездеятельности правоохранительных органов. «Если вы действительно хотите изменений в области, действительно защищаете права людей, то нужно решать проблемы вместе. Вместе влиять на процессы, которые происходят в регионе. Поэтому завтра приглашаю все общественные организации на встречу, где и обсудим наши совместные действия ради реального результата на пользу людей. Встречаемся в 16:00 в сессионном зале», - написал глава администрации.

В среду, 12 апреля, Денис Барашковский получил огнестрельное ранение. Нападение произошло утром в центре города во дворе дома по ул. Адмирала Макарова, 2, где проживает общественный активист.

После того, как Денис отвел ребенка в школу, возле подъезда его поджидали двое неизвестных. Сперва Барашковскому брызнули в лицо из газового балончика, а затем дважды выстрелили из травматического оружия. Барашковский получил огнестрельное ранение в руку и спину.

В настоящее время пострадавший находится в БСМП.

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