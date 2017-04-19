В Николаеве накануне майских праздников обнаружили полтора кило пластида в гараже

19.04.17 18:57Сколько просмотров этой статьи110Сколько комментариев этой статьи0

В центре города Николаева оперативники обнаружили целый арсенал оружия в подвальных помещениях гаража.

Установлено, что владельцами гаража являются братья, один из которых – бывший милиционер, а другой до последнего времени был активистом запрещенной в Украине коммунистической партии. Сейчас оба временно находятся в Российской Федерации.

Во время обысков в гараже изъяты гранатомет, автомат Калашникова с двумя магазинами, пулемет «Томсон» с тремя магазинами, пистолет ТТ с тремя магазинами, 30 гранат РГ-47, 2 гранаты Ф-1, 1 граната РГД-5, 20 запалов УЗРГМ, полтора килограмма пластида, восемь запалов к взрывчатым веществам, три взрывпакета, глушитель, около 12 тысяч различных патронов и прочее.

По оперативным данным, указанный арсенал оружия мог быть использован для совершения резонансного преступления ради эскалации напряженности в регионе накануне майских праздников. Об этом сообщили в пресс-группе УСБУ в Николаевской области.

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