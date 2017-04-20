Украина перестала отвечать на обстрелы в зоне АТО

20.04.17 08:57Сколько просмотров этой статьи88Сколько комментариев этой статьи0

По данным Штаба АТО, украинские силовики придерживаются режима "Тишины", несмотря на обстрелы.

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО было зафиксировано 18 обстрелов позиций Вооруженых сил Украины. В результате действий противника один украинский военнослужащий получил ранения.

Несмотря на вооруженные провокации вражеских военных подразделений, "украинские защитники строго придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали", сообщает в фейсбуке пресс-центр Штаба АТО.

В частности, на Приморском направлении по украинским позициям в Красногоровке бил из минометов калибра 82-мм. Морских пехотинцев в районе Водяного обстреляли из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов.

По данным Штаба, в районе Широкино сепаратисты били из вооружения БМП. Украинские опорные пункты вблизи Лебединского, Талаковки и Гнутово были атакованы из стрелкового оружия. На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны силы АТО в Крымском.

"На Донецком направлении по позициям сил АТО в районах Каменки и Авдеевки сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Гранатометы и стрелковое оружие они применили по украинским силам в Луганском и Верхнеторецком", - собщили в пресс-центре.

Как сообщалось ранее, 7 апреля режим "Тишины" был нарушен с обеих сторон. Начиная с 4 апреля, про "режим тишины" на Донбассе уже не говорят - Украина заявила об ответном огне.

Как известно из издания "Вести", 29 марта трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала соблюдение режима прекращении огня, который вступил в силу с 1 апреля 2017 года.

Напомним, 30 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что дал поручение Генеральному штабу Вооруженных сил и Министерства обороны о прекращении огня в Донбассе с 1 апреля.

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