Свыше полутысячи населенных пунктов Украины остаются без света (видео)

В трех областях страны упали около 2,5 тысяч деревьев.

В Украине из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 505 населенных пунктов. По прогнозам Укргидрометцентра, вплоть до 22 апреля в южных, восточных и большинстве центральных областей - значительное ухудшение погодных условий.

"Резкое снижение температуры, дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки а также резкие порывы ветра местами достигают уровня опасного явления и уже вызвали немало неудобств для населения", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега, шквалистые порывы ветра 15-20 м/с), из-за обрывов линий электропередач и срабатывания систем защиты остаются обесточенными 505 населенных пунктов (восстановлено 69) в пяти областях, а именно:

Днепропетровская - 287 (восстановлено 11),

Харьковская - 127 (восстановлено 24),

Полтавская - 53 (восстановлено 20),

Запорожская - 24 (восстановлено 12)

Херсонская - 14 (восстановлено 2)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным спасателей, из-за налипания мокрого снега и ветра в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях упали около 2,5 тысяч деревьев.

За последние сутки в восточных и южных регионах Украины заметно похолодало. В Запорожье, Харькове, Днепре выпал снег. Снегопад привел к дорожному коллапсу и отмене авиарейсов в Харькове и Днепре.

Также известно, что снежный катаклизм в Украине привел к смерти уже семи человек.