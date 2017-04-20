Украинцам начали массово обрезать интернет

Обрыв сетей превратилось в легкий бизнес, который в итоге может вылиться в удорожание интернет-услуг.

Случаи воровства элементов инфраструктуры в телеком-сетях становиться все больше. Ежемесячно операторы рынка терпят миллионные убытки, а их клиенты остаются без интернета.

По словам председателя Совета Украинской ассоциации операторов связи «Телас» Леонида Ошерова, за прошлый год членами Ассоциации задекларировано не менее 400 млн грн убытков в результате 5 тыс. краж элементов сетей.Воруютдаже целые шкафы с оборудованием. На восставленные связи в таких случаях могут уйти недели.

Ловят и отпускают

Как говорят сами компании, в день совершается по 10-15 краж - такой катастрофической ситуации не было за все годы независимости.

Как отметил UBR.uaконсультант телеком-компаний Роман Химич, на сегодняшний день можно говорить о проблеме даже не вандализма, а целенаправленного уничтожения телекоммуникационного оборудования. Его движущими силами давно уже не являются хулиганство или бесцельная агрессия (вандализм).

На передний план вышло мародёрство – кабели попросту воруют для дальнейшей перепродажи. Буйствуют и конкуренты, устраивая так называемые экономические диверсии.

По словам гендиректоракомпании «Фринет» Виктор Фролов, ежедневно по всей Украине воруют оборудование на десятки тысяч гривен. За 2 месяца его компания зафиксировала 21 кражу на сумму более полумиллиона гривен.

Как рассказал UBR.ua директор по корпоративным коммуникациям ПАО "Укртелеком" Михаил Шуранов, в2016 г.только их компания зафиксировала около 19 тыс. случаев краж и повреждений кабелей, что привело к перебою с услугами у 1 млн абонентов. И удалось восстановить соединение с интернетом еще далеко не всем.

«700 тысячам восстановили. Процесс ремонта идет. Мы чиним, преступники воруют. Проблема в том, что воры давно известны, их задерживают по 3-4 и более раз. Но отпускают на свободу, применяя статью 185, часть 1 (предусмотрен только штраф). В то время как есть все предпосылки для использования 2-3 частей (совершение кражи повторно и в группе, и с проникновением, например, в помещение (подвал, чердак, колодец), — рассказал Михаил Шуранов.

Пока оператор восстанавливает повреждения, абонент не имеет доступа Интернету. «А дальше все зависит от того, насколько быстро и оперативно оператор сможет или купить новое оборудование, или подвезти его со склада и заново установить», — отметил нам председатель Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко.

Заложат в тарифы

При этом, сами украинцы могут и не знать причин, по которым у них пропал интернет. Они сетуют на внутренние проблемы провайдеров или просто ждут восстановления сигнала. А абонентская плата перестает начисляться только с момента регистрации отсутствия соединения (жалобы или фиксирование кражи кабеля).

«Надо фиксировать отсутствие услуги. Но если есть информация о краже, мы автоматически отслеживаем кто потерял услугу. Если ошибки есть, решаем в рабочем порядке», — добавил в беседе с UBR.ua Михаил Шуранов.

Вместе с тем, «простои» подрывают лояльность пользователей и многие клиенты, не дождавшись решения проблемы, просто уходят к конкурентам, которые, зачастую, предоставляют услуги в этом же доме.

Часто провайдеры обращаются за помощью кЖЭКам и ОСМД, чтобы те ставили дополнительные замки на местахустановки телеком оборудования – чердаки, подвалы. Оттуда обычно и воруют (часто – кто-то из местных).

При этом операторы успокаивают - на тарифы кражи повлиять не должны. «Устранение повреждений сетей занимает от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от масштаба вандализма. Как правило, операторы все условия компенсации оговаривают в договорах.

Многие пересчитывают стоимость услуги за конкретный период времени или предлагают больший объем услуг», — отметила в разговоре с UBR.uaпредседатель Совета Телекоммуникационной Палаты Украины Татьяна Попова.

Однако, если ситуация в ближайшем будущем не улучшится, считает Роман Химич, компании просто вынуждены будут поднять тарифы, чтобы компенсировать расходы на восстановление утраченной инфраструктуры.

«Все расходы закладываются в тариф, больше некуда. Пока что эти расходы невелики - пока только до 5-7% закупаемого операторами кабеля идёт на восстановление повреждённого и украденного имущества. Но число краж постоянно растет, и ситуация ухудшается», — добавил Химич.

В некоторых случаях операторы вынуждены сворачивать деятельность. А, например, в Киеве и Днепропетровске Киевстар раздумывает над отказом от медного кабеля (т.н. витой пары) в пользу оптического, поскольку кражи медного кабеля и сетевого оборудования приобрели массовый характер.

Возьмутся за воришек

Отвадить воришек вырезать кабели, по мнению экспертов, должно ужесточение законодательства в этой сфере, а также запрет приёмавысокотехнологичного медного кабеля от частных лиц. Соответствующий законопроект уже готов и в ближайшее время его намерены зарегистрировать в Верховной Раде.

«Мы подготовили изменения в закон, которые возвращают статью об уголовной ответственность за повреждение всех типов линий связи, которая была отменена в 2008 году. В первом случае наказание будет составлять один-два года лишения свободы, в повторном случае предусмотрены другие сроки. Я сегодня буду регистрировать данные изменения в Уголовный кодекс», — рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко.