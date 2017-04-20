Украинцам начали массово обрезать интернет

20.04.17 10:00Сколько просмотров этой статьи91Сколько комментариев этой статьи0

Обрыв сетей превратилось в легкий бизнес, который в итоге может вылиться в удорожание интернет-услуг.

Случаи воровства элементов инфраструктуры в телеком-сетях становиться все больше. Ежемесячно операторы рынка терпят миллионные убытки, а их клиенты остаются без интернета.

По словам председателя Совета Украинской ассоциации операторов связи «Телас» Леонида Ошерова, за прошлый год членами Ассоциации задекларировано не менее 400 млн грн убытков в результате 5 тыс. краж элементов сетей.Воруютдаже целые шкафы с оборудованием. На восставленные связи в таких случаях могут уйти недели.

Ловят и отпускают

Как говорят сами компании, в день совершается по 10-15 краж - такой катастрофической ситуации не было за все годы независимости.

Как отметил UBR.uaконсультант телеком-компаний Роман Химич, на сегодняшний день можно говорить о проблеме даже не вандализма, а целенаправленного уничтожения телекоммуникационного оборудования. Его движущими силами давно уже не являются хулиганство или бесцельная агрессия (вандализм).

На передний план вышло мародёрство – кабели попросту воруют для дальнейшей перепродажи. Буйствуют и конкуренты, устраивая так называемые экономические диверсии.

По словам гендиректоракомпании «Фринет» Виктор Фролов, ежедневно по всей Украине воруют оборудование на десятки тысяч гривен. За 2 месяца его компания зафиксировала 21 кражу на сумму более полумиллиона гривен.

Как рассказал UBR.ua директор по корпоративным коммуникациям ПАО "Укртелеком" Михаил Шуранов, в2016 г.только их компания зафиксировала около 19 тыс. случаев краж и повреждений кабелей, что привело к перебою с услугами у 1 млн абонентов. И удалось восстановить соединение с интернетом еще далеко не всем.

«700 тысячам восстановили. Процесс ремонта идет. Мы чиним, преступники воруют. Проблема в том, что воры давно известны, их задерживают по 3-4 и более раз. Но отпускают на свободу, применяя статью 185, часть 1 (предусмотрен только штраф). В то время как есть все предпосылки для использования 2-3 частей (совершение кражи повторно и в группе, и с проникновением, например, в помещение (подвал, чердак, колодец), — рассказал Михаил Шуранов.

Пока оператор восстанавливает повреждения, абонент не имеет доступа Интернету. «А дальше все зависит от того, насколько быстро и оперативно оператор сможет или купить новое оборудование, или подвезти его со склада и заново установить», — отметил нам председатель Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко.

Заложат в тарифы

При этом, сами украинцы могут и не знать причин, по которым у них пропал интернет. Они сетуют на внутренние проблемы провайдеров или просто ждут восстановления сигнала. А абонентская плата перестает начисляться только с момента регистрации отсутствия соединения (жалобы или фиксирование кражи кабеля).

«Надо фиксировать отсутствие услуги. Но если есть информация о краже, мы автоматически отслеживаем кто потерял услугу. Если ошибки есть, решаем в рабочем порядке», — добавил в беседе с UBR.ua Михаил Шуранов.

Вместе с тем, «простои» подрывают лояльность пользователей и многие клиенты, не дождавшись решения проблемы, просто уходят к конкурентам, которые, зачастую, предоставляют услуги в этом же доме.

Часто провайдеры обращаются за помощью кЖЭКам и ОСМД, чтобы те ставили дополнительные замки на местахустановки телеком оборудования – чердаки, подвалы. Оттуда обычно и воруют (часто – кто-то из местных).

При этом операторы успокаивают - на тарифы кражи повлиять не должны. «Устранение повреждений сетей занимает от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от масштаба вандализма. Как правило, операторы все условия компенсации оговаривают в договорах.

Многие пересчитывают стоимость услуги за конкретный период времени или предлагают больший объем услуг», — отметила в разговоре с UBR.uaпредседатель Совета Телекоммуникационной Палаты Украины Татьяна Попова.

Однако, если ситуация в ближайшем будущем не улучшится, считает Роман Химич, компании просто вынуждены будут поднять тарифы, чтобы компенсировать расходы на восстановление утраченной инфраструктуры.

«Все расходы закладываются в тариф, больше некуда. Пока что эти расходы невелики - пока только до 5-7% закупаемого операторами кабеля идёт на восстановление повреждённого и украденного имущества. Но число краж постоянно растет, и ситуация ухудшается», — добавил Химич.

В некоторых случаях операторы вынуждены сворачивать деятельность. А, например, в Киеве и Днепропетровске Киевстар раздумывает над отказом от медного кабеля (т.н. витой пары) в пользу оптического, поскольку кражи медного кабеля и сетевого оборудования приобрели массовый характер.

Возьмутся за воришек

Отвадить воришек вырезать кабели, по мнению экспертов, должно ужесточение законодательства в этой сфере, а также запрет приёмавысокотехнологичного медного кабеля от частных лиц. Соответствующий законопроект уже готов и в ближайшее время его намерены зарегистрировать в Верховной Раде.

«Мы подготовили изменения в закон, которые возвращают статью об уголовной ответственность за повреждение всех типов линий связи, которая была отменена в 2008 году. В первом случае наказание будет составлять один-два года лишения свободы, в повторном случае предусмотрены другие сроки. Я сегодня буду регистрировать данные изменения в Уголовный кодекс», — рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко.

Похожие новости

31.03.17 11:22Взрыв в Мариуполе: подорвали сбушника

20.03.17 20:47Губернатор Николаевщины возглавил список украинских политиков-«транжир»

23.02.17 08:41Александр Турчинов: Кремль готовится к большой войне

10.02.17 08:00Захарченко: Украина не знает с кем связалась (видео)

07.07.14 12:47Александр Янукович: "Я был удобным инструментом для дискредитации отца, да и до сих пор им являюсь"

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика