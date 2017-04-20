08.04.17 09:381310
"Они гуляют и пьют, а мы сдыхаем": звонок жительницы Донецка
|20.04.17 10:55
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Жительница Донецка, которая представилась Еленой, позвонила на горячую линию гуманитарного штаба Рината Ахметова.
Жительница Донецка, которая представилась Еленой, позвонила на горячую линию гуманитарного штаба Рината Ахметова.
Она живет с 78-летней мамой и, по ее словам, люди на оккупированной территории вынуждены голодать, пока боевики гуляют.
"Они (боевики - ред.) жируют, гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы, без ничего и еще плюс с нас требуют коммунальные услуги, за которые мы не можем заплатить", - рассказала дончанка.
"Дальше, как нам жить, скажите. Повеситься? (..)", - говорит жительница оккупированной территории.
28 марта штаб Ахметова заявил, что боевики заблокировали его работу во временно оккупированных районах Донбасса.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.