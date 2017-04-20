"Они гуляют и пьют, а мы сдыхаем": звонок жительницы Донецка

Жительница Донецка, которая представилась Еленой, позвонила на горячую линию гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Она живет с 78-летней мамой и, по ее словам, люди на оккупированной территории вынуждены голодать, пока боевики гуляют.

"Они (боевики - ред.) жируют, гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы, без ничего и еще плюс с нас требуют коммунальные услуги, за которые мы не можем заплатить", - рассказала дончанка.

"Дальше, как нам жить, скажите. Повеситься? (..)", - говорит жительница оккупированной территории.

28 марта штаб Ахметова заявил, что боевики заблокировали его работу во временно оккупированных районах Донбасса.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.