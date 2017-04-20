В Миколаєві в гаражі у комуніста знайшли арсенал зброї

20.04.17 10:45Сколько просмотров этой статьи81Сколько комментариев этой статьи0

СБУ виявила в Миколаєві в підвалі гаража місцевих жителів арсенал вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці знайшли в гаражі гранатомет РПГ-18, автомат Калашникова з двома магазинами, кулемет Томпсона з трьома магазинами, пістолет ТТ з трьома магазинами, 33 гранати РГ-47, Ф-1 та РГД-5, 1,5 кг пластиду, 8 запалів до вибухових речовин, 3 вибухових пакети, майже 12 тис. набоїв різного калібру.

Власниками гаражу виявилися два брати, один з яких - колишній правоохоронець, інший був активістом забороненої в Україні Комуністичної партії. На сьогодні обидва перебувають у Росії.

За даними спецслужби, арсенал призначався для диверсій і дестабілізації ситуації в регіоні в найближчі тижні.

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