Митинг под Николаевской ОГА

Под стенами облгосадминистрации судостроительного завода имени 61-го коммунара проводят митинг.

На акцию протеста вышло около сотни человек с плакатами «верните нашу зарплату», «мы еще никогда не жили так бедно».

Завод задолжал зарплату 656 сотрудникам с начала ноября 2016 года. Сейчас сумма составляет около 52 миллионов.

В марте работники завода уже пикетировали облгосадминистрацию. Тогда вице-губернатор Вячеслав Бонь пообещал разобраться с ситуацией в течение недели, однако никаких результатов не последовало.

Теперь митингующие требуют встречи с Алексеем Савченко.