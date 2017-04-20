08.04.17 09:381310
Митинг под Николаевской ОГА
|20.04.17 11:23
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Под стенами облгосадминистрации судостроительного завода имени 61-го коммунара проводят митинг.
Под стенами облгосадминистрации судостроительного завода имени 61-го коммунара проводят митинг.
На акцию протеста вышло около сотни человек с плакатами «верните нашу зарплату», «мы еще никогда не жили так бедно».
Завод задолжал зарплату 656 сотрудникам с начала ноября 2016 года. Сейчас сумма составляет около 52 миллионов.
В марте работники завода уже пикетировали облгосадминистрацию. Тогда вице-губернатор Вячеслав Бонь пообещал разобраться с ситуацией в течение недели, однако никаких результатов не последовало.
Теперь митингующие требуют встречи с Алексеем Савченко.