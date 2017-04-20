08.04.17 09:381310
В Николаеве грузовик с отказавшими тормозами врезался в микроавтобус
|20.04.17 13:03
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Вчера, 19 апреля, в Ингульском районе Николаева произошло ДТП.
Вчера, 19 апреля, в Ингульском районе Николаева произошло ДТП.
Так, автомобиль Freightliner C120 заезжая с улицы Космонавтов на стоянку предприятия, остановился перед шлагбаумом.
В этот момент у транспортного средства отказали тормоза и он начал движение назад. При этом задев автомобиль Рута, грузовик въехал в Mercedes-Benz.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.
Отмечается, что водитель грузовика оказался трезвым. Патрульные составили на него админматериалы за нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств.