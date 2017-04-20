В Николаеве грузовик с отказавшими тормозами врезался в микроавтобус

Вчера, 19 апреля, в Ингульском районе Николаева произошло ДТП.

Так, автомобиль Freightliner C120 заезжая с улицы Космонавтов на стоянку предприятия, остановился перед шлагбаумом.

В этот момент у транспортного средства отказали тормоза и он начал движение назад. При этом задев автомобиль Рута, грузовик въехал в Mercedes-Benz.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.

Отмечается, что водитель грузовика оказался трезвым. Патрульные составили на него админматериалы за нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств.