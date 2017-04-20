На Николаевщине пьяный буян порезал ножом гостей из Кривого Рога

20.04.17 13:15Сколько просмотров этой статьи95Сколько комментариев этой статьи0

Каждый год 60-летний и 65-летний жители Кривого Рога приезжают к своему 66-летнему знакомому в Казанковский район на пасхальные праздники.

Отмечать наш земляк начал утром, поэтому встречал гостей уже навеселе и прямо посреди дороги в селе Владимировка Казанковского района. Криворожане посадили товарища в свои «жигули». По пути между ними возникло недоразумение, в ходе которого подвыпивший злоумышленник достал нож и нанес несколько порезов каждому из гостей.

Жители Кривого Рога довезли буяна домой, а потом отправились в медицинское учреждение. Фельдшер сообщил о пациентах в полицию. Домой к преступнику направилась опергруппа, однако мужчина заявил, что ничего не помнит.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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