На Николаевщине пьяный буян порезал ножом гостей из Кривого Рога

Каждый год 60-летний и 65-летний жители Кривого Рога приезжают к своему 66-летнему знакомому в Казанковский район на пасхальные праздники.

Отмечать наш земляк начал утром, поэтому встречал гостей уже навеселе и прямо посреди дороги в селе Владимировка Казанковского района. Криворожане посадили товарища в свои «жигули». По пути между ними возникло недоразумение, в ходе которого подвыпивший злоумышленник достал нож и нанес несколько порезов каждому из гостей.

Жители Кривого Рога довезли буяна домой, а потом отправились в медицинское учреждение. Фельдшер сообщил о пациентах в полицию. Домой к преступнику направилась опергруппа, однако мужчина заявил, что ничего не помнит.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.