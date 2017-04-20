В Николаеве обворовали станцию техобслуживания

20.04.17 14:36Сколько просмотров этой статьи94Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве со станции техобслуживания украли 1000 гривен. Работник шиномонтажки заподозрил в этом преступлении своего знакомого, который в тот день заглянул к нему на работу. По словам мужчины, именно после того, как «гость» ушел, он обнаружил пропажу своих денег.

Получив приметы, полиция начала поиск вора. Его обнаружили на одной из окрестных улиц. В отделе полиции у него были обнаружены около 900 гривен. Мужчина признался, что несколько часов назад украл банкноты на станции техобслуживания и некоторую сумму уже потратил на еду.

Свой поступок вор оправдывал тем, что ему срочно нужно вернуть долг. Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Похожие новости

29.03.17 08:54Сегодня на Николаевщине будет солнечно до +19 градусов

25.03.17 08:13Пенсии поднимут больше, чем на 1000 гривен, но не всем: детали грядущего осовременивания

24.02.17 11:40На Николаевщине распространяют фальшивые деньги

22.02.17 14:05В В Николаевской ОГА прошел конкурс на должности руководителей областных медучреждений

16.02.17 17:39Неуправляемая машина сбила на тротуаре случайную прохожую

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика