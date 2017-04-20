В Николаеве обворовали станцию техобслуживания

В Николаеве со станции техобслуживания украли 1000 гривен. Работник шиномонтажки заподозрил в этом преступлении своего знакомого, который в тот день заглянул к нему на работу. По словам мужчины, именно после того, как «гость» ушел, он обнаружил пропажу своих денег.

Получив приметы, полиция начала поиск вора. Его обнаружили на одной из окрестных улиц. В отделе полиции у него были обнаружены около 900 гривен. Мужчина признался, что несколько часов назад украл банкноты на станции техобслуживания и некоторую сумму уже потратил на еду.

Свой поступок вор оправдывал тем, что ему срочно нужно вернуть долг. Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.