Марш против политики закончился смертью в Венесуэле (видео)

В Венесуэле возобновились массовые протесты и столкновения протестующих с полицией, которые привели к гибели людей. Как передает Politeka, об этом сообщают местные СМИ.

В среду сотни тысяч демонстрантов вышли на улицы столицы Венесуэлы Каракаса и других городов по всей стране. Лидеры оппозиции уже назвали антиправительственные выступления «Матерью всех маршей». Протестующие считают, что президент страны Николас Мадуро своей политикой только усугубил экономический кризис.

Полиция для разгона демонстрантов решила применить слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие отвечали камнями и коктейлями Молотова. На этот раз также не обошлось без жертв — в ходе столкновений с полицией погибли 17-летний юноша и 23-летняя девушка. Оба получили ранения в голову.

В то же время власти Венесуэлы заявили о смерти одного нацгвардейца.

Напомним, что митинги против политики президента Мадуро продолжаются в Венесуэле около года. Ранее уже сообщалось о гибели трех человек в ходе столкновений демонстрантов с полицией.